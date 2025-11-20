همیش فالکنر، معاون وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه، به یمن سفر کرد تا با مخالفان دولت قانونی یمن دیدار و از آنان حمایت کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، براساس گزارش تارنمای وزارت خارجه انگلیس، معاون خاورمیانه‌ای وزیر خارجه انگلیس، در سفر اوایل هفته به عدن، از امنیت و ثبات یمن حمایت و اعلام کرد انگلیس آماده است در مبارزه با دزدان دریایی و قاچاق سلاح، به یمن کمک کند.

در این گزارش آمده است این نخستین سفر یک معاون وزیر انگلیسی به یمن در ۶ سال اخیر است که به منظور آنچه «تامین امنیت منطقه و مبارزه با نفوذ حوثی‌ها» عنوان شده انجام می‌شود.

در گزارش وزارت خارجه انگلیس آمده است معاون وزیر از پاسگاه گارد ساحلی در خط مقدم پلیس در زمینه جرایم دریایی و دزدی دریایی در خلیج عدن، از جمله کشتی‌های رهگیر و گشت زنی جدید و بازسازی شده، با بودجه انگلیس، بازدید کرد.

در گزارش وزارت خارجه انگلیس آمده است دزدی دریایی و حملات به کشتی‌های حمل‌ونقل به عنوان یکی از شلوغ‌ترین آبراهه برای خطوط کشتیرانی در جهان، تاخیر‌های مهمی در عبور کالا از جمله برخی از خطوط کشتیرانی به مقصد انگلیس ایجاد می‌کند که سبب بی‌ثباتی بازار و تحمیل هزینه‌ها به کارگزاران بیمه در این کشور می‌شود. به همین علت، دولت انگلیس در کنفرانسی در ریاض در ماه سپتامبر، حمایت ۴ میلیون دلاری از گارد ساحلی یمن را اعلام کرد و تجهیزات و قایق‌های حیاتی را برای گارد ساحلی یمن برای کمک به آنچه مبارزه با قاچاق سلاح، حفاظت از جوامع ساحلی و دفاع در برابر دزدی دریایی اختصاص داد.

تسلط یمنی‌ها بر یکی از پر تردد‌ترین آبراهه کشتیرانی جهان و جلوگیری از تردد کشتی‌های حامل مهمات و کالا برای رژیم صهیونیستی موجب خشم حامیان این رژیم شده است و آنان با شیوه‌های مختلف در تلاشند تا این برتری را از یمنی‌ها بگیرند شماری از کارشناسان سفر معاون وزیر خارجه انگلیس را به منظور تحقق این هدف ارزیابی می‌کنند.