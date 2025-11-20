پخش زنده
علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ۲۴ بازیکن را به اردو فراخواند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان از ۷ الی ۱۳ آذر با حضور ۲۴ بازیکن در مرکز ملی برگزار میشود.
اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو به این شرح است:
علی میرشکاری، امیرسالمی، محمد معصومیزاده، امیرمحمد موسوی نسب، محمدجواد خسروی، محمدعلی نظرزاده و نصراله شهمرادی از بوشهر
سیدمهدی میرجلیلی، محمدعلی مختاری، سیدمحمد داستان، سیدعلی ناظم، امیرحسین دهقانی، حمیدرضا دهقانی و داود شکری از یزد
موحد محمدپور، زمان افضلی پور، ابوالفضل شزیف پور و آیدین تشنه کام از گیلان
سعید پیرامون و حجاز شعبان نژاد از سیستان و بلوچستان
رضا دیری و مهدی شیرمحمدی از اصفهان
عبدالعظیم پزشک از هرمزگان
هادی فرهمند از کرمانشاه