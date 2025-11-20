

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان از ۷ الی ۱۳ آذر با حضور ۲۴ بازیکن در مرکز ملی برگزار می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو به این شرح است:

علی میرشکاری، امیرسالمی، محمد معصومی‌زاده، امیرمحمد موسوی نسب، محمدجواد خسروی، محمدعلی نظرزاده و نصراله شهمرادی از بوشهر

سیدمهدی میرجلیلی، محمدعلی مختاری، سیدمحمد داستان، سیدعلی ناظم، امیرحسین دهقانی، حمیدرضا دهقانی و داود شکری از یزد

موحد محمدپور، زمان افضلی پور، ابوالفضل شزیف پور و آیدین تشنه کام از گیلان

سعید پیرامون و حجاز شعبان نژاد از سیستان و بلوچستان

رضا دیری و مهدی شیرمحمدی از اصفهان

عبدالعظیم پزشک از هرمزگان

هادی فرهمند از کرمانشاه