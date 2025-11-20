توان بالای مازندران در تاب آوری زیرساختی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مازندران در جنگ ۱۲ روزه توانست با اجرای اصول پدافند غیرعامل، تابآوری زیرساختی خود را ثابت کند.
نماینده مردم شهرستانهای تنکابن، عباسآباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد مازندران بهویژه غرب استان، ظرفیت تبدیل شدن به پناهگاه امن جمعیت را دارد.
شمس الدین حسینی بر لزوم بیشتر به شریانهای حیاتی ارتباطی مازندران و اجرای کامل ماده ۱۰۳ برنامه هفتم برای تقویت زیرساختهای حیاتی استان تاکید کرد و افزود: این تجربه اهمیت راهبردی این استان در ساختار دفاع غیرمسلح کشور را بار دیگر روشن کرد.
او ادامه داد: ماده ۱۰۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت که در راستای بند ۲۴ سیاستهای کلی برنامه تدوین شده، تقویت زیرساختها، افزایش تابآوری و اجرای کامل الزامات پدافند غیرعامل را ضروری میداند
شهرستانهای تنکابن، عباسآباد و رامسر درمجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه استان گفت: غرب مازندران به دلیل ویژگیهای طبیعی و جمعیتی از ظرفیتهای بالقوهای برخوردار است که در جنگ ۱۲ روزه نیز بخشی از این تواناییها نمایان شد.
او با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه پدافند غیر عامل باید هدفمند باشد، افزود: با توجه به شرایط خاص منطقه، باید تقویت زیرساختها، افزایش تابآوری و آمادهسازی مراکز حیاتی در اولویت باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری مستمر دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول شد و افزود: پدافند غیرعامل تنها یک اصل مدیریتی نیست بلکه تضمینکننده امنیت، آرامش و پایداری خدماترسانی به مردم است