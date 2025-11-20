به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کیوان طریقتی گفت: این سازه پس از اتمام عملیات ساخت، بارگیری و انتقال به مرز مشترک آبی ایران و عربستان سعودی، به‌زودی در یکی از پرچالش‌ترین میادین گازی کشور نصب و میزبان حفاری چهار حلقه چاه تولیدی خواهد شد.

وی ساخت این سازه را نمادی از توان مهندسی ایرانی و نتیجه تلاش متخصصان صنعت نفت کشور عنوان کرد و گفت: این سازه عظیم با بهره‌گیری حداکثری از توان داخلی و رعایت استاندارد‌های روز جهان طراحی و ساخته شده است.

به گفته طریقتی این عملیات با مدیریت تیم مهندسی شرکت پتروپارس و توسط شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به اجرا درآمده است.

طریقتی سهم ایران از میدان مشترک فرزاد بی با عربستان سعودی را حدود ۷۵ درصد اعلام کرد و توسعه این میدان را اقدامی راهبردی در جلوگیری از هدررفت منابع مشترک عنوان کرد و افزود: این میدان به عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار و کلیدی شرکت ملی نفت ایران شناخته می‌شود که بهره‌برداری از آن، روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می‌کند.

مجری طرح توسعه میدان گازی فرزاد خاطرنشان کرد: در همین راستا، گروه مدیریت و نظارت شرکت نفت و گاز پارس روند مهندسی، خرید، ساخت و اجرای این طرح را با هدف تسریع در توسعه میدان، حفاظت از منافع ملی و جلوگیری از عدم‌النفع کشور با جدیت دنبال می‌کند.

مدیرعامل پتروپارس نیز در حاشیه انجام عملیات رول‌آپ، با قدردانی از اجرای ایمن عملیات رول‌آپ پایه جکت سکوی میدان فرزاد بی و با اشاره به مشترک بودن این میدان، تسریع فرایند کار را مورد تاکید قرار داد.

حمیدرضا ثقفی گفت: انجام عملیات حفاری در میدان مشترک فرزاد بی با پیچیدگی‌هایی مواجه است که برای نخستین بار در ایران انجام می‌شود.