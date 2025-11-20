راه اندازی اتاق قرنطینه نباتی در گمرک مراغه
مدیر جهاد کشاورزی مراغه از راه اندازی رسمی اتاق قرنطینه نباتی در گمرک مراغه و در راستای تسهیل روند صادرات محصولات کشاورزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،هادی خرسندی گفت:با توجه به افزایش حجم صادرات و ضرورت تسریع در صدور مجوزهای بهداشتی، کارشناس قرنطینه نباتی در محل گمرک شهرستان مستقر شده تا فرآیند کنترل و صدور گواهیها بدون تاخیر انجام شود.
وی اضافه کرد: با راه اندازی اتاق قرنطینه تعداد کارشناسان قرنطینه نباتی شهرستان به دو نفر افزایش یافت تا ارائه خدمات به صادرکنندگان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: افزایش تعداد کارشناسان و راهاندازی اتاق قرنطینه در محل گمرک علاوه بر کاهش زمان انتظار و هزینههای حملونقل موجب ارتقای کیفیت نظارتهای بهداشتی، تسهیل امور اداری و تسریع در صدور مجوزها خواهد شد.
خرسندی افزود: تقویت ظرفیت کارشناسی، زمینه افزایش صادرات، بهبود استانداردهای کیفی و رونق اقتصادی بیشتر برای کشاورزان و صادرکنندگان منطقه را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: کشمش، قیسی، خرما و سیب از جمله محصولات کشاورزی صادراتی مراغه است.