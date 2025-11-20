انهدام باند سازمانیافته سرقتهای خشن در کهگیلویه و بویراحمد
فرمانده نیروی انتظامی استان گفت: باند سازمانیافته سارقان خشن که در یکی دو سال گذشته در استان و استانهای همجوار از طلافروشیهاسرقت میکردند دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار سهام صالحی افزود: اعضای این باند با برنامهریزی قبلی و شناسایی فعالان خرید و فروش طلا در نقاط مناسب با استفاده از اقدامات خشن ضرب و جرح و گاهی سلاح سرد و گرم دست به سرقت میزدند و طلاجات را از طریق شبکههای غیرقانونی به فروش میرساندند. وی اضافه کرد با لطف خدا و تلاش مستمر نیروهای انتظامی این باند شناسایی و ۴ نفر از اعضای اصلی آن دستگیر شدند و تحقیقات برای شناسایی تمام اعضا و جرائم احتمالی همچنان ادامه دارد. فرمانده انتظامی استان گفت از این سارقان ۳ دستگاه خودرو که دو دستگاه در عملیات سرقت و یک دستگاه هم با پول فروش طلا خریداری شده بود توقیف شد. سردار سهام صالحی با اشاره به اینکه بخش قابلتوجهی از طلاجات سرقتی کشف و در اختیار پلیس است افزود: ارزش اموال کشفشده چندین میلیارد تومان برآورد میشود و مقدار تقریبی طلاهای سرقتی هم بیش از ۲ کیلوگرم بوده است. وی با اشاره به وضعیت جرائم از ابتدای سال تاکنون گفت: امسال تاکنون ۲۱ درصد کاهش وقوع سرقت نسبت به سال گذشته و ۲۴ درصد افزایش کشف سرقتها و همین طور ۲۴ درصد کاهش جرائم خشن و کشف ۱۰۰ درصدی جرائم خشن از جمله تیراندازیها و قتلها را داشتیم فرمانده انتظامی استان گفت: هیچ جرم خشنی در استان وجود ندارد که در سال جاری کشف نشده بو پلیس در تمام صحنهها ورود بهموقع داشته است.
انهدام باند سازمانیافته سرقتهای خشن در کهگیلویه و بویراحمد انهدام باند سازمانیافته سرقتهای خشن در کهگیلویه و بویراحمد انهدام باند سازمانیافته سرقتهای خشن در کهگیلویه و بویراحمد