برنج پاکستانی، از ارز ترجیی تا بازار مصرف کننده نهایی در خراسان رضوی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد استان در گفتگوی ویژه خبری با موضوع برنج گفت: واردات برنج یک موضوع ملی است و تنها استان در آن نقش ندارد.
دکتر جعفری افزود: روش قبلی واردات پاسخگو نبود و واسطهها در فرایند توزیع قرار داشتند از ۱۵ شهریور ماه از طریق سامانه بازارگاه واردات برنج انجام شد ئ ۴۰۰ تن برنج ئارد استان شده است.
وی ادامه داد: نیاز برنج استان در سال ایرانی و پاکستانی حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تن است.
رئیس کمسیون اصل نود مجلس گفت: ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی در دو موضوع نیاز دارویی و کالاهای اساسی و نهادههای دامی اختصاص داده شد.
حجت اسلام والمسلمین نصرالله پژمان فر افزود: دستگاههای اجرایی موظف هستند به گونهای برنامه ریزی و مدیریت کنند که کا لاها به هنگام و به اندازه به مصرف کننده نهایی برسد.
وی ادامه داد: سامانه توزیع ما مشکل دارد وزارت جهاد وظیفه اش تولید است و نمیتواند توزیع را مدیریت کند و بر اساس ارز ترجیحی برنج باید کیلویی ۶۵ هزار تومان دست مردم برسد.