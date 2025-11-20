پخش زنده
پنجاه و ششمین نمایشگاه و بازارچه سالانه خیریه کلوپ بین المللی بانوان جاکارتا در تاریخ نوزدهم و بیستم نوامبر ۲۰۲۵ در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی جاکارتا در حال برگزاری است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از جاکارتا، رر این نمایشگاه که هرساله در جاکارتا (پایتخت اندونزی) برگزار میشود همسران سفرای کشورهای مختلف حاضر در جاکارتا با بهره گیری از توانمندیهای بقیه بانوان کشور خود در جاکارتا با به نمایش گذاشتن و عرضه سوغات، صنایع دستی و سایر محصولات فرهنگی کشورها به معرفی فرهنگ و آداب و رسوم و سنتها و توانمندیهای کشور خود میپردازند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا نیز با حضور فعال و توانمندخود، سعی در معرفی هرچه بیشتر ایران اسلامی و کمک به کاهش اثرات ایران هراسی نموده است.