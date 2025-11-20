پخش زنده
امروز: -
از ابتدای امسال بیش از هزار و ۱۰۰ تُن روغن خوراکی در خراسان جنوبی تأمین و عرضه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون و در دو مرحله بیش از هزار و ۱۰۰ تُن، روغن خوراکی جذب و توزیع شده و در حال حاضر نیز روغن به طور منظم در سطح استان توزیع میشود. نصیرائی افزود: فروش اجباری سایر کالاها از طرف برخی شرکتها در کنار تامین روغن یکی از تخلفات محرز صنفی است که گاها و بندرت مشاهده میشود که شهروندان میتوانند در صورت مشاهده این تخلف مراتب را به عوامل نظارتی بازار منتقل کنند.
وی با اشاره به لزوم نظارت مستمر در بازار افزود: گشتهای مشترک نظارت و بازرسی به صورت منظم در حال انجام است تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری و با هرگونه تخلف برخورد قانونی لازم انجام میشود.