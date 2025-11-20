پخش زنده
همایش بینالمللی اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی در مازندران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولیفقیه در مازندران در این نشست با تأکید بر اینکه پیام اصلی همایش اربعین، فرهنگ مقاومت است گفت: حماسه اربعین یک پیام جهانی دارد و امروز تقویت جبهه مقاومت در منطقه نیز به برکت همین روحیه و معنویت شکل گرفته است.
آیت الله محمدی لایینی با اشاره به تحولات منطقه بر مبنای سیره حسینی و فرهنگ مقاومت افزود: جبهه مقاومت نشان داد هرگز ظلم پذیر نیست و همواره در خط مقدم مبارزه با اسکتبار خواهد بود.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین هم در این نشست نقش دانشگاهها، حوزههای علمیه، علما و اندیشمندان را در شکل دهی این گفتمان مهم برشمرد و گفت: همایش اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی است، همایشی که دو محور اساسی مقاومت و معنویت در فرهنگ اربعین را بررسی میکند.
حجتالاسلام احمدی به همکاریهای علمی مشترک ایران و عراق در برگزاری چنین همایشهایی اشاره کرد و افزود: هر سال یکی از دانشگاههای ایران یا عراق میزبانی همایش بینالمللی رسالت و معرفت حسینی را بر عهده دارند و مراکز علمی کشورهای مختلف نیز در آن مشارکت میکنند.
دبیر چهارمین پیش نشست همایش بینالمللی اربعین درمازندران با بیان اینکه این همایش سال آینده در مرکز استان مازندران، شهر ساری به صورت بینالمللی برگزار خواهد شد گفت: تاکنون سه پیش همایش در قم، ساری و شهر مقدس کربلا برگزار شد.
حجتالاسلام واردی با دعوت از پژوهشگران، نویسندگان، صاحبان تریبون و فعالان فرهنگی و مذهبی برای شرکت و اطلاع رسانی این همایش تأکید کرد: حضور اندیشمندان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی میتواند غنای این رویداد بزرگ را افزایش دهد.
دبیر کمیته علمی همایش هم گفت: این همایش در محرم سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و دبیرخانه علمی و اجرایی آن بیش از دو سال است که فعالیت مستمر دارد.
حجتالاسلام حسینیکارنامی افزود: تاکنون ۴۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شد و پیش بینی میشود به بیش از ۳۰۰ مقاله برسد.
عضو هیئت امنای اتحادیه جهانی زنان مسلمان هم بر ضرورت برنامه ریزی عملیاتی برای نسل جوان در قالب این همایشها تأکید کرد و گفت: اگر بتوانیم پنج هزار نوجوان و جوان را آموزش داده و توانمندیهای تبلیغی و مهارتهای زبانی آنان را ارتقا دهیم، آنها در مسیر پیاده روی اربعین میتوانند بهعنوان راوی و مروّج فرهنگ حسینی ایفای نقش کنند.
خانم دکتر نباتی این طرح را با عنوان سفیران نوجوان حسینی قابل اجرا دانست و افزود: این جوانان پس از بازگشت نیز به سفیران فرهنگی در مدارس، مساجد و محافل نوجوانان تبدیل میشوند و پیام اربعین را در جامعه گسترش میدهند.
در این نشست اعلام شد: اربعین و معنویت، اربعین و اقتدار، اربعین و معنویت معرفت بنیان، اربعین و ولایت، اربعین و ضیافت و سخاوت، اربعین و تجربه زیست معنوی و الهیات معنوی، نقش اربعین در قدرت نرم مقاومت اسلامی، وحدت جهان اسلام، اربعین و جاودانگی عاشورا و اربعین و اقتدار جهان اسلام و شبکه سازی بینالمللی از محورهای این هماییش است.