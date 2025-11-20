پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر لزوم امیدآفرینی، اعتمادسازی و ارتقای کارآمدی در مدیریت کشور، زنجان را «یکی از کانونهای بیبدیل فرهنگ، تمدن و گردشگری ایران» توصیف کرد و از آغاز مرحلهای تازه در حمایتهای دولتی، تسهیل سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای گردشگری این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحیامیری در نشست شورای اداری استان زنجان که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس، نماینده ولیفقیه و مدیران استانی برگزار شد گفت: زنجان سرزمین رمزها و رازهاست؛ این جغرافیا هنوز هزاران اثر تاریخیِ کشفنشده در دل خود دارد و باید جایگاه واقعی آن در گردشگری ایران احیا شود.
او با اشاره به پیشینه فرهنگی و هنری استان افزود: زنجان هم کانون میراث ملموس و ناملموس ایران است و هم یکی از برجستهترین بسترهای گردشگری مذهبی، طبیعی و تاریخی در کشور.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی گفت: امروز جامعه به امید و اعتماد بیش از هر چیز نیاز دارد. رسالت همه مدیران، از سطح ملی تا محلی، ایجاد امید، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی است؛ مردم باید نتیجه اقدامات را در بهبود زندگی خود مشاهده کنند.
وی افزود: با وجود محدودیتها، مسیر پیشرفت در استان روشن است و دولت تمام تلاش خود را برای حمایت از استانهایی با ظرفیتهای بالقوه مانند زنجان بهکار خواهد بست.
صالحیامیری با تاکید بر ظرفیتهای کمنظیر استان گفت: تقریباً همه انواع گردشگری که در نقشه ملی گردشگری ایران تعریف شده است—از طبیعتگردی و تاریخگردی تا گردشگری مذهبی، فرهنگی و صنایعدستی—در زنجان قابلیت بالفعل دارد. اکنون زمان تبدیل این ظرفیت به جهش عملی رسیده است.
وی افزود: دولت با برنامهریزی دقیق، زنجان را یکی از محورهای مهم در توزیع عادلانه گردشگر در کشور میداند. هدف ما این است که گردشگری در همه استانها ازجمله زنجان رونق یابد و از تمرکز گردشگران در چند استان سنتی فاصله بگیریم.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به پیشرفتهای کشور در جذب گردشگران خارجی گفت: در سال ۱۴۰۳، بیش از ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر وارد کشور شدند و هدفگذاری ۱۴۰۴، رسیدن به بیش از ۸ میلیون نفر است. بخشی از این برنامه بهصورت ویژه برای استان زنجان تعریف شده است.
وی افزود: دیپلماسی گردشگری ایران فعال شده است. گردشگری یکی از محورهای اصلی همکاریهاست و این روند فرصتهای جدیدی برای استانها ایجاد خواهد کرد.
صالحیامیری با اشاره به جایگاه زنجان در آیینهای مذهبی گفت: آیینهای محرم و صفر در زنجان ظرفیت عظیمی برای معرفی هویت فرهنگی و مذهبی ایران دارد. این ظرفیت باید به یک برند ملی و بینالمللی تبدیل شود و ما در این مسیر در کنار استان خواهیم بود.
او تاکید کرد: نقش رسانهها، نخبگان، دانشگاهها و هنرمندان در معرفی ظرفیتهای استان تعیینکننده است. زنجان باید به جایگاهی برسد که جوانان استان و کشور، با افتخار هویت گردشگری و میراث فرهنگی این دیار را بشناسند.