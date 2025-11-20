تفکیک زباله در روستاها با مشارکت روستاییان
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در روستاهای استان بدون اتکا به پیمانکاران خصوصی برای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در نشست هماندیشی سمنها، تشکلهای مردمی و فعالان حوزه محیط زیست شهرستان عباسآباد گفت: با راهبری استاندار مازندران طرح تفکیک زباله از مبدأ در سکونتگاههای روستایی با جدیت در حال اجرا است.
کنعانی افزود: این طرح با اتکا به جوامع محلی انجام میشود و وابسته به پیمانکاران خصوصی نیست که همین مسئله باعث نهادینهسازی فرهنگ تفکیک در روستاها شده است.
وی با بیان اینکه پهنههای عملیاتی پسماند دراستان نیز در حال بهروزرسانی و بهسازی است، ادامه داد: سیستمهای مدیریت شیرابه و فاضلاب مراکز دفع پسماند درحال بهبود است و امیدواریم تا پایان سال حدود ۷۰ درصد مشکلات پسماند استان به وضعیت مطلوب برسد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به کاهش کیفیت هوا در روزهای اخیر گفت: وجود شرایط پایدار جوی و ورود گرد و غبار از کانونهای خارج از استان موجب کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق مازندران شده است.
فرماندارشهرستان عباسآباد هم با اشاره به اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ دربخشهای مختلف شهرستان گفت: دهیاران و بخشداران مکلف شدهاند این طرح را جدی پیگیری کنند، اما در برخی نقاط کار نیمهتمام میماند و باید با بررسی دقیق موانع شناسایی و رفع شود.
کابلی بحران آب و زباله را از مهمترین چالشهای غرب مازندران عنوان کرد و گفت: بخش مهمی از حل این مشکلات نیازمند فرهنگسازی، آموزش و ورود مردم به میدان است.
او ادامه داد: فرمانداری با تمام توان در کنار فعالان و سمنهای محیط زیستی خواهد بود و اگر طرح و پیشنهاد کارشناسی ارائه شود هم در حوزه اعتبار و هم اجرا همراهی کامل خواهد بود.
در این نشست سمن ها، تشکلهای مردمی زیست محیطی و فعالان حوزه محیط زیست شهرستان عباسآباد نکته و نظرات خود را پیرامون مشکلات و چالشهای پیشرو بیان کردند.