پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته بسیج، ۱۵ غرفه عرضه محصولات بانوان کارآفرین در آبادان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسئول کارآفرینی حوزه حضرت فاطمهالزهرا (س) آبادان در حاشیه این برنامه گفت: این غرفهها به مدت دو روز برپا شده و محصولات دستساز بانوان کارآفرین در حوزههای صنایعدستی، تولیدات خانگی، پوشاک و… در آن عرضه میشود.
او افزود: مشاورههای حقوقی، خانوادگی و توانمندسازی نیز در این مجموعه ارائه میشود تا بانوان علاوه بر فروش محصولات، خدمات مورد نیاز را هم دریافت کنند.
مسئول کارآفرینی حوزه حضرت فاطمهالزهرا (س) با تأکید بر حمایت از بانوان، گفت: در مناسبت بعدی، همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) نیز از بانوان کارآفرین—چه بسیجی و چه غیربسیجی—حمایت خواهیم کرد.
این برنامه با هدف تقویت اقتصاد خانواده و معرفی ظرفیتهای بانوان کارآفرین در آبادان برگزار شده است.