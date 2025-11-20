به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در این اطلاعیه دعوت آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سالروز شهادت کوثر رسالت، صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها)، موعد تجلی حماسه ملی و مکتبی ایران اسلامی و تمثیلی رفیع از پیوند ناگسستنی آرمان دفاع از حریم ولایت با قله شهادت است. حقیقت گمنامی، موهبتی است که در قاموس فرهنگ ایثار، بالاترین معیار منزلت است و ثمره آن، امنیت راهبردی، اقتدار ملی و سکینه کنونی جامعه ایرانی است که جملگی مرهون همت والای شهیدانی است که حیات خویش را فدیه اعتلای نهال انقلاب اسلامی و صیانت از حدود ارزش‌های الهی ساختند.

در شرایط حساس کنونی که استکبار جهانی و جریانات منطقه‌ای با فتنه‌های رسانه‌ای و عملیات روانی، در صدد تخریب اراده ملت هستند، شهدا، تذکاری حیاتی به راهبرد اصیل مقاومت و پایداری‌اند. پیوند روحی شهدای گمنام با مظلومیت شهدای جبهه مقاومت، موید اتحاد مقدس و لزوم استمرار مجاهدت در برابر سیطره‌طلبی است و تجدید میثاق با شهدا استحکام‌بخش عزم ملی برای تحقق افق‌های آرمانی نظام خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از ملت شریف، آگاه و شهیدپرور ایران اسلامی، دعوت می‌نماید تا با حضور منسجم در این آیین عظیم، بر استمرار حرکت پر افتخار مقاومت و عزت ملی تأکید ورزند. آیین تشییع ۳۰۰ شهید گمنام در سراسر کشور و ۱۰۰ شهید در تهران، صبح روز دوشنبه سوم آذر ماه، رأس ساعت ۸ صبح، از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران به سوی معراج شهداء و مراسم شب وداع با پیکر‌های مطهر، پیش از تشییع، در محل «موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» اجرا خواهد شد.