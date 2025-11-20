به پاس گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، مسابقه نقاشی همگانی با حضور پرشور بیش از ۱۶۰ نفر از دانش‌آموزان دختر و تعدادی از دانش آموزان پسر روستای گردکوه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این برنامه فرهنگی–هنری با همکاری و همت علیرضا محسنی کتابدار کتابخانه عمومی حاج علی‌اکبر محبوبی و دبستان انقلاب اسلامی و دبستان آیت الله خامنه‌ای گردکوه اجرا شد و در فضایی سرشار از شور و نشاط کودکانه برگزار شد.

در جریان این مراسم، سعید قریشی رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهریز و حجت‌الاسلام حسینی‌زاده امام جمعه دهستان بهادران از روند برگزاری مسابقه بازدید کردند و در گفت‌و‌گو با برگزارکنندگان بر اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان نسل آینده تأکید کردند.

در بخش پایانی برنامه، هیئت داوران پس از بررسی آثار ارسالی، ۱۶ نفر از دانش‌آموزان برگزیده را انتخاب و به آنان جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

برگزاری چنین برنامه‌هایی، جلوه‌ای از همکاری مؤثر نهاد‌های فرهنگی و آموزشی در جهت پرورش استعداد‌های هنری و تقویت علاقه‌مندی به کتاب و مطالعه در میان دانش‌آموزان محسوب می‌شود.