توسعه همکاری ها‌ی دینی و فرهنگی میان ایران و مالزی مورد توافق نمایندگان دو کشور قرار گرفت.

گسترش همکاری‌های دینی، توافق ایران و مالزی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در دیدار با معاون وزیر دین مالزی درباره همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی، تجارت غذای حلال، صادرات محصولات فرهنگی و توسعه همکاری‌های قرآنی رایزنی و توافق کردند.

ذوالکلفی بن حسن، معاون وزیر دین مالزی در این دیدار با تجلیل از مواضع ضد صهیونیستی ایران و دفاع قاطعانه از فلسطین مظلوم به عنوان آرمان مشترک جهان اسلام، خواستار توسعه همکاری‌های دو کشور در بخش تقویت فرهنگ دینی، سبک زندگی اسلامی و حفظ کانون خانواده با توجه به دامنه وسیع القائات بی بند و باری از سوی دنیای غرب شد.

هیات فرهنگی کشورمان در دیدار با نائب رئیس پارلمان مالزی بر تحکیم روابط دو جانبه در حوزه حلال، سلامت، نانوتکنولوژی و گردشگری تاکید کردند.

سید علی یزدی خواه، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به موقعیت ممتاز کشورمان در زمینه علمی، تولید دارو، نانو تکنولوژی و ساخت ماهواره‌های مخابراتی تصریح کرد: ما می‌توانیم در زمینه‌های ذکر شده؛ دانش و تخصص خود را در اختیار مالزی قرار دهیم.

وی تجارب ارزشمند مالزی در زمینه سبک زندگی اسلامی، امور خانواده، جوانان و جمعیت را نمونه‌ای عملیاتی برای بهره مندی دیگر کشور‌های اسلامی عنوان کرد.

وی در ابتدای این دیدار با ابلاغ سلام و پیام آقای قالیباف رئیس مجلس کشورمان از طرف مالزیایی برای سفر به تهران دعوت کرد.

نمایندگان فرهنگی کشورمان همچنین از مجموعه رستو، دومین بنیاد بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم در جهان اسلام دیدن و بر همکاری‌های قرآنی دو کشور تاکید کردند.

قرار است هیات فرهنگی کشورمان در طول این سفر چهار روزه به مالزی با دیگر مقامات این کشور نیز دیدار و گفت‌و‌گو کنند.