به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کرمی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای کیفیت فضا‌های تحصیلی در مناطق مختلف استان با مشارکت شرکت فولاد سفیددشت ساخته می‌شود.

جوانبخت مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت نیز افزود: روند اجرایی این طرح‌ها پس از تکمیل نهایی مراحل اداری و فنی آغاز خواهد شد و مدارس ساخته‌شده و پس از بهره‌برداری در اختیار آموزش و پرورش و دانش‌آموزان مناطق مربوطه قرار خواهد گرفت.