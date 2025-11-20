پخش زنده
تفاهمنامه ساخت چهار باب مدرسه در سطح استان به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کرمی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: با هدف توسعه زیرساختهای آموزشی و ارتقای کیفیت فضاهای تحصیلی در مناطق مختلف استان با مشارکت شرکت فولاد سفیددشت ساخته میشود.
جوانبخت مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت نیز افزود: روند اجرایی این طرحها پس از تکمیل نهایی مراحل اداری و فنی آغاز خواهد شد و مدارس ساختهشده و پس از بهرهبرداری در اختیار آموزش و پرورش و دانشآموزان مناطق مربوطه قرار خواهد گرفت.