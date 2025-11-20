پخش زنده
معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: دوره آموزشی کالای خطرناک پیشرفته در راستای افزایش دانش تخصصی فعالان حوزه بندری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالسعید عباسی افزود: این دوره آموشی در خصوص نحوه تخلیه، حمل، نگهداری و بارگیری کالای خطرناک و با هدف افزایش ایمنی و پیشگیری از حوادث احتمالی در بنادر، به مدت ۲ روز در بندر بوشهر برگزار شد.
وی افزود: این آموزشها برای خطوط و نمایندگیهای کشتیرانی، کارکنان بندر، اپراتورها، و دیگر فعالان بندری برگزار شد.
عباسی ادامه داد: این آموزشها با کمک به اجرای الزامات کالای خطرناک، منجر به پیشگیری از وقوع حوادث تلخ و ناگوار در بنادر میشود.
وی تاکید کرد: هدف اصلی این دورهها، تأمین ایمنی کالای خطرناک در تمامی بنادر از جمله بنادر استان بوشهر و است و آموزشهای تکمیلی نیز در آینده ادامه خواهد داشت.