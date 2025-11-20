پخش زنده
کنگره سراسری ۱۵۰۰ نفر از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاهها و دانشکدههای کشور با عنوان پیشگامان رهایی با هدف پرداختن به مسایل اساسی کشور در قالب ۱۳ کارگروه آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشجویان متناسب با دانشکده خود سازماندهی شده و در قالب ۳ جلسه ابعاد مختلف مسائل کشور در آن حوزه را بررسی خواهند کرد. جلسه با مراکز تحقیقاتی، کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و جلسه سوم مسولین دستگاههای اجرایی میشود. هدف کلان این اجتماع بررسی چگونگی ساخت ایران قوی خواهد بود. محل اجرای برنامه دانشگاه تهران و در دانشکدههای مختلف و برخی کارگروهها هم در محل دستگاههای اجرایی برگزار میشود. اهمیت این اجتماع درگیر کردن دانشگاه با مسایل مهم کشور است که رهبر معظم انقلاب تاکید کردهاند.