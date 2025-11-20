به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دومین رویداد جهادگران جامعه عشایری با حضور گسترده عشایر از سراسر کشور در اردوگاه شهید باکری خرمشهر برگزار شد.

رویدادی که هدف آن شناسایی استعداد‌های برتر، تقویت شبکه جهادگران و توسعه فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در مناطق عشایری و روستایی عنوان شده است.

در این اجتماع ملی، جهادگران عشایری توانمندی‌ها، دستاورد‌ها و تجربه‌های خود را در حوزه‌های فعالیت‌های تخصصی جهادی و حل مسئله به نمایش گذاشتند. برگزارکنندگان تأکید کردند این رویداد تنها یک گردهمایی نیست، بلکه گامی برای هم‌افزایی و ارتقای خدمت‌رسانی در مناطق کمتر برخوردار محسوب می‌شود.

بخش مهم مراسم به اعلام آمادگی عشایر برای دفاع از مرز‌های ایران اسلامی اختصاص داشت.

برخی شرکت‌کنندگان با سلاح‌های شخصی در برنامه حضور یافتند و این اقدام را نمادی از تداوم نقش تاریخی عشایر در پاسداری از امنیت کشور دانستند.

عشایر غیور ایران زمین همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اتحاد مردمی را رمز شکست رژیم صهیونیستی و آمریکا در دفاع مقدس ۱۲ روزه عنوان کرده و تأکید کردند این همبستگی فراتر از قومیت‌ها و طوایف، سد محکمی در برابر توطئه‌های اختلاف‌افکنانه بیگانگان ایجاد می‌کند.

به گفته برگزارکنندگان، این گردهمایی تصویری از وحدت، همدلی و روحیه جهادی مردمانی است که در مقاطع حساس تاریخی نقش مؤثری در اعتلای ایران اسلامی داشته‌اند.