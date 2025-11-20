برگزاری دوره آموزشی پیشگیری و کنترل تب برفکی در سیوکی
دوره آموزشی ترویجی پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی در سیوکی جلیل شهرستان بویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت: کارگاه آموزشی ترویجی پیشگیری و مبارزه با بیماری تب برفکی با همکاری مرکزتحقیقات کشاورزی، با هدف ارتقاء آگاهی دامداران و صیانت از سرمایههای دامی درمسجد روستای سیوکی جلیل برگزار شد.
کرم چهارلنگ با بیان اینکه بیماری تب برفکی یا «بیماری دهان و پا» (با نام محلی طبقه یا ترکه)، یک بیماری ویروسی عفونی غیرمشترک و گاهی کشنده است افزود: دامهایی همچون گاو، گاومیش، گوسفند و بز را آلوده میکند.
وی با تاکید بر اینکه این بیماری به دلیل خسارات گسترده به صنعت دامپروری، اهمیت ویژهای دارد ادامه داد: برگزاری کلاسهای آموزشی مستمر برای دامداران، مرغداران و سایر بهرهبرداران در بخشهای مختلف، طبق سیاستهای آموزشی و تکالیف محوله در حوزه دامپزشکی در طول سال برگزار میگردد.
رحیمی کیا، مدرس دوره و متخصص بیماریهای دام در جمع اهالی سیوکی جلیل بویراحمد گفت: مهمترین راه کنترل و پیشگیری از این بیماری، واکسیناسیون به موقع جمعیت دامی و ارتقاء سطح آگاهی دامداران بوده که دامداران باید ضمن انجام واکسیناسیون منظم، همکاری کامل با کارشناسان دامپزشکی داشته باشند تا از شیوع بیماری در جمعیت دامی جلوگیری شود.