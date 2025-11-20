لویه و بویراحمد ، مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت: کارگاه آموزشی ترویجی پیشگیری و مبارزه با بیماری تب برفکی با همکاری مرکزتحقیقات کشاورزی، با هدف ارتقاء آگاهی دامداران و صیانت از سرمایه‌های دامی درمسجد روستای سیوکی جلیل برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

کرم چهارلنگ با بیان اینکه بیماری تب برفکی یا «بیماری دهان و پا» (با نام محلی طبقه یا ترکه)، یک بیماری ویروسی عفونی غیرمشترک و گاهی کشنده است افزود: دام‌هایی همچون گاو، گاومیش، گوسفند و بز را آلوده می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این بیماری به دلیل خسارات گسترده به صنعت دامپروری، اهمیت ویژه‌ای دارد ادامه داد: برگزاری کلاس‌های آموزشی مستمر برای دامداران، مرغداران و سایر بهره‌برداران در بخش‌های مختلف، طبق سیاست‌های آموزشی و تکالیف محوله در حوزه دامپزشکی در طول سال برگزار میگردد.