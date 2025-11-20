پخش زنده
امروز: -
تاکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار رأس دام در استان مرکزی علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: تاکنون ۳۷۰ هزار و ۹۰۶ رأس دام سنگین و یک میلیون و ۲۳۶ هزار رأس دام سبک در استان مرکزی علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدهاند.
محمد فتاحی افزود: بیماری تب برفکی در استان در مقایسه با سایر استانها تلفات و درگیری کمتری داشته و با واکسیناسیون و ایمنسازی دامها، کانونهای این ویروس در کشور کاهش یافته است.
او گفت: این بیماری بیشتر، دامداریهای صنعتی شیری را درگیر میکند، به همین دلیل پیش از شیوع، هشدارهای لازم به دامداران داده شد و واکسن مورد نیاز خریداری و تزریق شد.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: موارد بسیار محدودی از درگیری دامداریهای صنعتی استان مشاهده شد ولی در مناطق با تراکم بالای دام و دامداریهای های سنتی مثل داودآباد و شهرستان آوه گزارشها بیشتر بوده است.
فتاحی گفت: نوبت اول و دوم واکسیناسیون در دامداریهای صنعتی استان انجام شده است و در صورت ابتلای حتی یک دام، آن مجموعه به عنوان کانون درگیری در نظر گرفته میشود و اقدامات پیشگیرانه برای دامداریهای اطراف منطقه انجام میشود تا بیماری به سایر دامها سرایت نکند.
فتاحی گفت: اقدامات محلی برای مقابله با این بیماری نیز مؤثر بوده است؛ از جمله استفاده از مواد خوراکی مانند سرکه یا مواد ضدعفونیکننده صنعتی موجود. ویروس تب برفکی در محیط با PH کمتر از شش از بین میرود، به همین دلیل گوشت دام در کشتارگاه ۲۴ ساعت نگهداری و سپس توزیع میشود تا ویروس نابود شود.
او افزود: این بیماری هیچگونه تأثیری بر سلامت گوشت دام ندارد و مردم میتوانند با اطمینان از مراکز معتبر عرضه گوشت که محصول خود را از کشتارگاه تهیه میکنند، خرید کنند.