به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد گفت: مأموران ایستگاه بازرسی «شهید ریخته گر» محور مهاباد به سردشت حین کنترل خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه ایسوزو به ظن کالای قاچاق مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ امیررضا رسولیان افزود: در بازرسی از کامیون توقیف شده، ۲۷۰ حلقه لاستیک قاچاق خارجی خودرو‌های سبک و سنگین بدون مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

سرهنگ رسولیان اظهار کرد: در این ارتباط یک دستگاه خودرو ایسوزو و بار آن توقیف و راننده هم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد، در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت اخلالگران اقتصادی مراتب را به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.