آثاری از تبدنگی در مازندران مشاهده نشد
پشه آئدس در مازندران مشاهده شده اما آثاری از ابتلای افراد تبدنگی ناشی از گزش این پشه مشاهده نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گفت: حضور پشه مهاجم آئدس آلبوپیکتوس در شهرستانهای رامسر، تنکابن، عباسآباد، چالوس، نوشهر، نور، محمودآباد، فریدونکنار، بابلسر، آمل، ساری، قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، میاندورود و کلاردشت تأیید شده است.
دکتر سیده محدثه حسینی افزود: با وجود مشاهده پشه آئدس در این مناطق تاکنون در استان هیچ مورد تأییدشده از پشه گزیدگی ناشی از آئدس مشاهده نشده است.
او با بیان اینکه اقدامات مراقبتی در سطح دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مرحله پیشگیری و کنترل ناقل متمرکز است، ادامه داد: توجه به توصیههای پزشکی و بهداشتی یکی از راهکارهای عبور از بحران پشه آئدس است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: نمونهبرداری ادواری از ایستگاههای حشرهشناسی در تمامی شهرستانها تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اجرای برنامههای بهسازی محیط در مناطق آلوده شامل پاکسازی ظروف جمعآوری آب، دفع مناسب زباله و کنترل مکانهای پرورش لارو را از جمله اقدامات اصلی دانشگاه علوم پزشکی بوده است.
حسینی افزود: آموزش کارشناسان بهداشتی، بهورزان، مراقبین سلامت و عموم مردم جهت شناسایی و حذف کانونهای تکثیر پشه، تشکیل کمیتههای استانی کنترل پشه آئدس با مشارکت دستگاههای مرتبط و همچنین نظارت مستمر بر نقاط پرخطر و پایش تغییرات شاخصهای لاروی، تخم و بالغ در دورههای زمانی دیگر انجام شده است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا مردم باید نگران بیماریهایی مثل دِنگی یا زیکا باشند، گفت: در حال حاضر هیچ موردی از ابتلا به بیماریها مانند دِنگی، چیکونگونیا یا زیکا در مازندران گزارش نشده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: از آنجا که پشه آئدس ناقل بالقوه این ویروسها است، احتمال انتقال بیماری در صورت ورود فرد آلوده از کشورهای همجوار وجود دارد به همین دلیل، هوشیاری عمومی و مشارکت مردم در حذف کانونهای پرورش پشه بسیار حیاتی است.
وی با تاکید بر اینکه نگرانی مردم باید به آگاهی و همکاری برای پیشگیری تبدیل شود، نه ترس؛ بیان کرد: ضرورت دارد اطلاعات عموم مردم در خصوص پیشگیری، بهسازی محیط و راههای جلوگیری از ورود پشه به اماکن مسکونی با تمرکز بر اقداماتی که مانع تخم گذاری و تکثیر پشه میشود افزایش یابد.
حسینی گفت: در صورت ابتلا به ویروسهای منتقله توسط پشه آئدس، مانند تب دِنگی یا چیکونگونیا فرد ممکن است علائمی مانند تب ناگهانی و بالا، سردرد شدید و درد پشت چشمها، درد مفاصل و عضلات، بثورات پوستی (دانههای قرمز) و در موارد شدید، خونریزی خفیف لثه یا بینی را تجربه کند.