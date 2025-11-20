پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی گفت: بسیج در همه عرصهها پشتوانه پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجتالاسلام والمسلمین نوری، با تبریک هفته بسیج در دیدار فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی و مسولین دستگاه های اجرایی استان گفت: بسیج نیرویی الهی، مخلص و جهادی است که هر زمان نیاز احساس شود، با روحیهای ایمانی و شجاعانه وارد میدان میشود.
وی با بیان اینکه «ترس در قاموس بسیج جایی ندارد»، افزود: حضور بسیج محدود به حوزهای خاص نیست و این نهاد در همه عرصهها از جمله امدادرسانی در حوادث طبیعی، کمک به محرومان، فعالیتهای جهادی، اقدامات بصیرتی و حتی پژوهشهای علمی برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی نقشآفرین است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی تأکید کرد: گستره بسیج تمام اقشار جامعه را دربر میگیرد و همین ظرفیت عظیم سبب شده که نظام جمهوری اسلامی تاکنون بیمه و تضمین شود.
حجتالاسلام والمسلمین نوری با اشاره به تداوم دشمنی بدخواهان و جریانهای نفوذی، تصریح کرد: بسیج همچنان در برابر زورگویان خواهد ایستاد و انشاءالله این انقلاب را تا رسیدن به انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) یاری خواهد کرد.