مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در حسینیه ریحانة الحسین باغ فیض تهران برگزار شد
عکاس :محمد وحدتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۰۹:۵۴
تعزیه وفاق فاطمی

نمایش "بانوی بی نشان"

مراسم وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام در اصفهان

برچسب ها: شهادت حضرت زهرا ، حضرت زهرا ، عزاداری فاطمیه
