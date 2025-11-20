پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان: بیش از ۲۵۰۰ فرهنگی استان کرمان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، «محمد رضا فرحبخش» مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، در آیین افتتاح اعزام فرهنگیان به اردوهای راهیان نور گفت: حضور معلمان در این اردوها علاوه بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس به مدارس، گامی مهم در تحقق جهاد تبیین و روشنگری نسل آینده است.
فرحبخش با اشاره به اهمیت حضور فرهنگیان در این اردوها افزود: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اثرگذاری فرهنگیان پس از حضور در راهیان نور در مدارس بسیار چشمگیر بوده و حتی فراتر از حوزه دانشآموزی عمل کرده است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان جهاد تبیین را رسالت اصلی فرهنگیان در شرایط امروز دانست و گفت: معلمان با روایتگری و تبیین ارزشهای دفاع مقدس میتوانند نسل جدید را در برابر شبهات و تحریفها مصون سازند و فرهنگ ایثار و مقاومت را در مدارس نهادینه کنند.
وی تأکید کرد: مشاهده تاریخ تولد شهدای جنگهای اخیر که بیشتر دهه هفتادی هستند، نشان میدهد نسل امروز نیز همچون نسل اول انقلاب پای آرمانهای کشور ایستاده و. این حقیقت باید از طریق فرهنگیان در مدارس تبیین شود تا دانشآموزان پیوند عمیقتری با هویت ملی و دینی خود برقرار کنند.