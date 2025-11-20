اعزام دانشآموزان زارچی به مناطق عملیاتی جنوب
دانشآموزان دختر زارچ در قالب کاروان راهیان نور به اردوی راهیان نور جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زارچ گفت: ۱۲۰ نفر از دانشآموزان دختر مدارس زارچ در قالب کاروان راهیان نور، با هدف آشنایی عمیقتر با فرهنگ ایثار، مقاومت و روایتهای زنده مانده از دوران دفاع مقدس، به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
سرهنگ شریفی افزود: این کاروان معنوی پس از حضور در گلزار شهدای مهدیه سرچشمه و زیارت شهید گمنام روستای الهآباد با قرائت فاتحه و تجدید عهد با آرمانهای شهدا، سفر نورانی خود را آغاز کردند.
وی ادامه داد: این اردو با همکاری اداره آموزش و پرورش زارچ با هدف انتقال معارف دفاع مقدس به نسل امروز، تقویت روحیه جهادی و تبیین ارزشهای ایثار و شهادت میان دانشآموزان برگزار شد.
سرهنگ شریفی گفت: این سفر معنوی به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و دانشآموزان از یادمانهای مهمی همچون شلمچه، دهلاویه، فکه، طلاییه و دیگر مناطق عملیاتی بازدید خواهند کرد.