به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل بنیاد خیریه فرهنگی المهدی اصفهان گفت: طرح «با قرآن بزرگ شو» ویژه دانش آموزان اول تا سوم ابتدایی در کانون‌های مساجد استان اصفهان آغاز شده و مراکز فرهنگی طرح خود را برای حمایت ثبت می‌کنند.

احمد نواب بابیان اینکه از کانون‌های مجری این طرح حمایت می شود گفت: مراکز فرهنگی طرح خود را در سامانه بنیاد المهدی اصفهان برای حمایت ثبت می‌کنند.

به گفته وی در این طرح که مبتنی بر قصه‌گویی است دانش آموزان با همکاری خانواده‌های خود داستان را تهیه و بازگو می‌کنند و بعد از آن برای مربیان خود در مسجد ارائه می‌دهند.

نواب با بیان اینکه قصه‌ها مبتنی بر آیات قرآن است و درس‌های زندگی را به همراه دارد، گفت: این ارتباط با قرآن و الگوگیری زندگی بر اساس مبانی دینی و ارزش های موفقیت برای آینده آنان کارآمد خواهد بود.

وی افزود: پیش بینی نقاشی و طراحی به انتقال پیام، ماندگاری و انتقال پیام کمک می‌کند که این طرح بر اساس همین موضوعات برنامه ریزی و اجرا می‌شود.

مدیرعامل بنیاد خیریه فرهنگی المهدی اصفهان گفت : این طرح شامل چند ترم است و هر ترم ۱۰ جلسه است .