رئیس جمهور مهم‌ترین پیش‌شرط برای عبور از مشکلات فعلی کشور را وحدت و انسجام ملی دانست و گفت: حزب‌گرایی و خودمحوری منجر به تفرقه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در نشست صمیمی با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان قزوین، با اذعان به وجود چالش‌های انباشته شده در حوزه‌های آب، محیط زیست، اقتصاد و فرهنگ، تأکید کرد که حل این مسائل نیازمند بازگشت به مسیر منطقی و علمی است.

رئیس جمهور مهم‌ترین پیش‌شرط برای عبور از مشکلات فعلی کشور را وحدت و انسجام ملی دانست و با استناد به متون دینی، وحدت را راه اساسی جامعه دانست و هشدار داد که حزب‌گرایی و خودمحوری منجر به تفرقه می‌شود.

شفافیت و پرهیز از دروغ، بالاترین عدالت

پزشکیان به‌شدت بر لزوم شفافیت و صداقت با مردم تأکید کرد و آن را بالاترین شکل عدالت برشمرد. او با اشاره به اهمیت رویکرد مبتنی بر شواهد در مدیریت، اظهار داشت: هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که ما به مردم دروغ بگیم و با مردم صادق نباشیم.

رئیس جمهور همچنین کسانی را که حرف درست و مبتنی بر شواهد را تکذیب می‌کنند، مورد انتقاد قرار داد و دلیل این تکذیب‌ها را جهل و عدم احاطه بر علم موضوع دانست و نتیجه‌گیری کرد که اصلاح امور کشور منوط به دنبال کردن حرف درست، شفافیت، صداقت و گفتگوی سازنده با مردم است.

تأکید رئیس جمهور بر تمکین در برابر دانش تخصصی: نخبگان، راهکار اصلی حل مشکلات کشورند مسعود پزشکیان با استناد به پیمان الهی با پیامبران مبنی بر صداقت و درستی، اظهار داشت که مشکلات امروز کشور ناشی از عدم عمل به آموزه‌های علمی و نادیده گرفتن دانایی متخصصان است. رئیس جمهور افزود: ریشه اختلافات موجود در کشور به تلاش برای کسب جایگاه و تخریب یکدیگر برمی‌گردد . پزشکیان اضافه کرد: ما باید بپذیریم علم را، دانایی را و کارشناسی را و در مقابل آن تخصص سر خم کنیم. وی افزود که حق و عدالت، آن چیزی است که مبتنی بر شواهد علمی و مستندات اثرگذار باشد، نه آنچه که بر اساس ظاهر یا قالب‌های فکری فردی شکل می‌گیرد. درس گرفتن از تاریخ: دیکتاتور‌ها نیز به دنبال دانشمندان بودند پزشکیان با اشاره به سوابق تاریخی، یادآور شد که حتی حاکمان ستمگر و دیکتاتور‌ها نیز همواره در جستجوی دانشمندان و نخبگان بودند تا از مشورت آنها برای اداره امور بهره ببرند. وی به شخصیت‌هایی مانند ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی اشاره کرد و گفت: در دربار آنها مشاورین عاقل، خردمند و دانشمند حضور داشتند. رئیس جمهور با خطاب قرار دادن استاندار و امام جمعه قزوین به عنوان محور‌های وفاق، خواستار هم‌نشینی و هم‌اندیشی دانشگاهیان برای حل بحران‌های ملموس شد و گفت: چرا باید محیط زیست ما خراب شود؟ چرا باید آب نداشته باشیم و نتوانیم آن را مدیریت کنیم؟ این فرونشست ۳۰ سانتی‌متری یعنی فاجعه؛ باید هر روز جلسه بگذاریم و نقشه بکشیم. وی با این سخنان، راه حل فوری برای مقابله با بحران‌هایی نظیر فرونشست زمین را استفاده از خرد جمعی و دانش دانشگاهی دانست.