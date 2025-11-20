رئیس جمهور مهمترین پیششرط برای عبور از مشکلات فعلی کشور را وحدت و انسجام ملی دانست و با استناد به متون دینی، وحدت را راه اساسی جامعه دانست و هشدار داد که حزبگرایی و خودمحوری منجر به تفرقه میشود.
پزشکیان بهشدت بر لزوم شفافیت و صداقت با مردم تأکید کرد و آن را بالاترین شکل عدالت برشمرد. او با اشاره به اهمیت رویکرد مبتنی بر شواهد در مدیریت، اظهار داشت: هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که ما به مردم دروغ بگیم و با مردم صادق نباشیم.
رئیس جمهور همچنین کسانی را که حرف درست و مبتنی بر شواهد را تکذیب میکنند، مورد انتقاد قرار داد و دلیل این تکذیبها را جهل و عدم احاطه بر علم موضوع دانست و نتیجهگیری کرد که اصلاح امور کشور منوط به دنبال کردن حرف درست، شفافیت، صداقت و گفتگوی سازنده با مردم است.
تأکید رئیس جمهور بر تمکین در برابر دانش تخصصی: نخبگان، راهکار اصلی حل مشکلات کشورند
مسعود پزشکیان با استناد به پیمان الهی با پیامبران مبنی بر صداقت و درستی، اظهار داشت که مشکلات امروز کشور ناشی از عدم عمل به آموزههای علمی و نادیده گرفتن دانایی متخصصان است.
رئیس جمهور افزود: ریشه اختلافات موجود در کشور به تلاش برای کسب جایگاه و تخریب یکدیگر برمیگردد .
پزشکیان اضافه کرد: ما باید بپذیریم علم را، دانایی را و کارشناسی را و در مقابل آن تخصص سر خم کنیم.
وی افزود که حق و عدالت، آن چیزی است که مبتنی بر شواهد علمی و مستندات اثرگذار باشد، نه آنچه که بر اساس ظاهر یا قالبهای فکری فردی شکل میگیرد.
درس گرفتن از تاریخ: دیکتاتورها نیز به دنبال دانشمندان بودند
پزشکیان با اشاره به سوابق تاریخی، یادآور شد که حتی حاکمان ستمگر و دیکتاتورها نیز همواره در جستجوی دانشمندان و نخبگان بودند تا از مشورت آنها برای اداره امور بهره ببرند.
وی به شخصیتهایی مانند ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی اشاره کرد و گفت: در دربار آنها مشاورین عاقل، خردمند و دانشمند حضور داشتند.
رئیس جمهور با خطاب قرار دادن استاندار و امام جمعه قزوین به عنوان محورهای وفاق، خواستار همنشینی و هماندیشی دانشگاهیان برای حل بحرانهای ملموس شد و گفت: چرا باید محیط زیست ما خراب شود؟ چرا باید آب نداشته باشیم و نتوانیم آن را مدیریت کنیم؟ این فرونشست ۳۰ سانتیمتری یعنی فاجعه؛ باید هر روز جلسه بگذاریم و نقشه بکشیم.
وی با این سخنان، راه حل فوری برای مقابله با بحرانهایی نظیر فرونشست زمین را استفاده از خرد جمعی و دانش دانشگاهی دانست.
حکمرانی درست یعنی حفظ تناسب منابع و مصارف
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در جمع نخبگان قزوین، آینده کشور را منوط به حفظ تناسب میان منابع و مصارف دانست و نسبت به پیامدهای نادیده گرفتن این تناسب، به ویژه در حوزه محیط زیست، هشدار داد.
رئیس جمهور تصریح کرد که ادامه روند فعلی، به ویژه در مدیریت منابع آبی و توسعه شهری، آیندهای سیاه و تاریک را رقم خواهد زد.
وی با اشاره به بحران آب، تأکید کرد که راهحلهای گرانقیمت مانند انتقال آب از خلیج فارس، در صورت عدم مدیریت صحیح منابع، صرفاً راهحلهای مقطعی هستند و باید نقشهای جدید برای کشور ترسیم شود.
پزشکیان حکمرانی درست را مترادف با شفافیت، عدالت، مشارکت و حفظ تناسب منابع و مصارف دانست. وی همچنین از پیگیری طرح مسجد محوری خبر داد تا مردم در سرنوشت محله خود مشارکت فعال داشته باشند.
ریشه مشکلات در آموزش و تربیت است
رئیس جمهور مهمترین اولویت را سرمایهگذاری بر ریشهها دانست و اظهار داشت که مشکلات رفتاری کنونی جامعه معلول غفلت از آموزش در مدارس، مهدکودکها و دانشگاهها است.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح رفتار در خیابانها نیازمند بازگشت به ریشه است، بیان کرد: ما آنجا (ریشه) را کنار گذاشتیم و از طرف دیگر میخواهیم درستش کنیم، غیرممکن است.
مسجد، مبنای شکلگیری تعصب و فرهنگ سالم است
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت آموزش و تربیت ریشهای، اعلام کرد که ناهنجاریهای کنونی جامعه، زاییده ناکارآمدی در تربیت از دوران مهدکودک و مدارس است.
وی مسجد و محله را بستر اصلی شکلگیری فرهنگ، اخلاق و تعصب سازنده در افراد دانست.
رئیس جمهور با اشاره به خاطرات دوران کودکی خود، گفت: ما در مسجد و محله بزرگ شدیم، فرهنگ ما این بود که اگر کسی به مسجد یا محله تعرض میکرد، دعوا میکردیم. آن تعصب در نهاد انسان شکل میگرفت.
وی خاطرنشان کرد که اصلاح رفتار در خیابان بدون بازگشت به ریشههای تربیتی در مدارس و مهدکودکها، امری غیرممکن است.
سرمایه اجتماعی با عمل به باورها ساخته میشود
پزشکیان بر لزوم عملگرایی در باورهای دینی تأکید کرد و اعلام داشت که پیشرفت کشور در گرو مشارکت فعال مردم و اجرای برنامههای علمی توسط مدیران محلی است.
رئیس جمهور با استناد به آیات قرآن، موضع خود را در قبال ریاکاری در دینداری روشن ساخت و گفت: وای بر این نمازگزارانی که به یتیم نمیرسند و طعام مسکین را نمیدهند.
وی افزود: اگر به دینمان، اعتقادمان و باورمان در عمل پایبند باشیم، سرمایه اجتماعی را مثل آب خوردن به دست خواهیم آورد؛ نه با شعار و حرف.
اختیار اجرایی با مدیران استانی است
پزشکیان خطاب به استاندار و نمایندگان، بر اجرای رویکرد حکمرانی علمی تأکید کرد و از آنها خواست تا با اختیار واگذار شده، برنامههای لازم را تدوین و اجرا کنند: استاندار، رئیس جمهور منطقه است؛ استانداریها خودشان بنشینند، اختیارشان را دادیم، برنامه بنویسند.
پزشکیان تخریب محیط زیست را یک خط قرمز اعتقادی دانست و هرگونه اجازه برای آن را مردود شمرد.
وی خواستار پیگیری جدی پروژههایی نظیر تالار مربوطه شد و تأکید کرد که باید با مدیریت علمی و بدون رویکرد لاکچریسازی، مشکلات را حل کرد.
رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که با همکاری و اجرای برنامههای علمی، مشکلات موجود از طریق همدلی و مشارکت مردم مرتفع شود.