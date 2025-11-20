به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از بزرگراه قره پیری شیراز گفت ساخت این بزرگراه ۱۰ و نیم کیلومتری تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شهرام ملکی با بیان اینکه شش کیلومتر آن آماده اجرای روکش آسفالت است افزود: سه و نیم کیلومتر این مسیر در ورودی شیراز نیازمند تملک شهرداری است و بهره‌برداری کامل مسیر منوط به اجرای دو تقاطع اصلی در ورودی‌های شیراز و صدراست که انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات آنها در اولویت قرار دارد.