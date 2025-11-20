به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدجواد حسینی با تأکید بر اینکه وجود بسیج یک استثنا است، گفت: بسیج خاص انقلاب است، چون بر اساس اندیشه ناب انقلابی ایجاد شده است.

او ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا (س)، افزود: در این ایام میزبان شهدای گمنام هستیم که شهر ما را با عطر معنوی خود معطر کردند.

فرمانده سپاه ناحیه همدان با اشاره به اینکه امام با ژرف اندیشی خود این شجره طیبه بزرگ را تشکیل دادند، افزود: امروز یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های مردمی در سطح جهان است.

حسینی با بیان اینکه بسیج مثل طلوع خورشید است که در سپهر انقلاب ایجاد شد، اظهار کرد: بسیج در کنار و بطن مردم و در کوچه پس‌کوچه‌های این کشور تشکیل شده و می‌توان بسیج را نجات غریق مردم دانست.

او تاکید کرد: بسیج از ابتدای انقلاب همه عرصه‌های سازندگی، اجتماعی و اقتصادی پیشرو بوده و امروز به درختی تنومند تبدیل شده است.

فرمانده سپاه ناحیه همدان با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان همدان، گفت: اجرای بیش از ۶۰۰ عنوان برنامه در دستور کار است که ۸۰ برنامه شاخص خواهد بود.

حسینی گفت: ۴۰ میلیارد تومان به ۶۰۰ کارگاه تولیدی شهرستان همدان پرداخت شده است و مقرر شده هر کارگاه حداقل ۳ نفر اشتغال‌زایی داشته باشد.