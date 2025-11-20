وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آغاز سفر یکروزه خود به استان با استقبال استاندار البرز وارد کرج شد و با حضور در مجموعه میلاد، گلزار شهدای گمنام این مجموعه را گلباران و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، بازدید از طرحها و پروژههای حوزه کار و رفاه اجتماعی، دیدار با کارآفرینان و بررسی مسائل جامعه کار و تولید از جمله برنامههای وزیر در این سفر عنوان شده است.
این سفر با هدف پیگیری روند اجرای طرحهای اشتغالزایی، بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و گفتوگو با فعالان اقتصادی انجام میشود.