مرحله توسعه‌ای بخش درمان ناباروری (IVF) مرکز جامع و فوق تخصصی بیمارستان افضلی‌پور کرمان، با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، این مرکز در فضایی با زیربنای ۶۰۰ متر مربع و در ۳ طبقه ساخته شده و شامل اتاق عمل، آزمایشگاه‌های جنین‌شناسی و آندرولوژی، اتاق‌های ریکاوری مجزا و کلینیک‌های مشاوره است.

برای ساخت، بازسازی و تجهیز این مرکز تاکنون، حدود ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و. در حال حاضر، ۲۵ نفر کارمند به صورت مستقیم در این مرکز مشغول به‌کار هستند که شامل ۳ متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری، ۲ جنین‌شناس بالینی، یک پاتولوژیست، ۲ اورولوژیست و ۱۸ نفر کارکنان بخش‌های مختلف آن است.

مرکز درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز ساختمان جدید آن با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.

از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ بیماران مراجعه کننده به این مرکز ۶ برابر شده‌اند و درمان ناباروری مردان و عمل میکروتسه نیز به خدمات آن اضافه شده است.

میانگین سالانه موفقیت مرکز درمان ناباروری (IVF)بیمارستان افضلی‌پور کرمان بیش از ۳۵ درصد است و امکان حضور و خدمات به بیماران از کشور‌های مجاور و توریستی سلامت نیز در این مرکز فراهم است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه سفر کاری به کرمان و بررسی طرحهای بهداشتی و درمانی؛ از بیمارستان در حال ساخت اعصاب و روان امام رضا (ع) بازدید کرد.

این بیمارستان خیرساز ۳۵۰ تختخوابی در دو طبقه و با ۳۰ هزار مترمربع زیربنا در دست احداث است که به گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان تا ۸ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

اجرای این طرح سال ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان آغاز شد و با ورود خیر حوزه سلامت، (حاج علی رستمی) برای تکمیل آن، تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.