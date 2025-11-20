حذف کیسههای پلاستیکی از نانواییها در یک روستای رامسر
طرح تفکیک زباله از مبدا در روستای سفید تمشک رامسر با حذف کیسههای پلاستیکی از نانواییها آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ منصوره شعبانی کارشناس و ارائه دهنده طرح تفکیک زباله از مبدا گفت: این طرح با مشارکت مردم و بخصوص بانوان روستا با آموزش ساخت کود از زبالهتر به شیوه سنتی برای خانوارها آغازشده است
او افزود: طرح حذف کیسههای پلاستیکی از نانوایی جهت کاهش ورود حجم زیادی از پلاستیک به طبیعت و استفاده از کیسههای پارچهای جهت سلامت مردم نیز آغاز و کیسههای پارچهای توسط شورای اسلامی و دهیاری روستای سفید تمشک تهیه و به صورت رایگان در اختیار خانوارها قرار گرفت.
شعبانی ادامه داد: مجری این طرح دهیاری و شورای اسلامی سفید تمشک است و نظارت آن توسط بخشداری و شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان رامسر انجام میشود
روستای سفیدتمشک یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان رامسر است که با داشتن مراتع سرسبز، باغهای مرکبات، چشمهسارهای پاک و چشماندازهای کوهستانی، یکی از روستاهای خوشمنظره محسوب میشود.