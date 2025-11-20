

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ منصوره شعبانی کارشناس و ارائه دهنده طرح تفکیک زباله از مبدا گفت: این طرح با مشارکت مردم و بخصوص بانوان روستا با آموزش ساخت کود از زباله‌تر به شیوه سنتی برای خانوار‌ها آغازشده است

او افزود: طرح حذف کیسه‌های پلاستیکی از نانوایی جهت کاهش ورود حجم زیادی از پلاستیک به طبیعت و استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای جهت سلامت مردم نیز آغاز و کیسه‌های پارچه‌ای توسط شورای اسلامی و دهیاری روستای سفید تمشک تهیه و به صورت رایگان در اختیار خانوار‌ها قرار گرفت.





شعبانی ادامه داد: مجری این طرح دهیاری و شورای اسلامی سفید تمشک است و نظارت آن توسط بخشداری و شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان رامسر انجام می‌شود





روستای سفیدتمشک یکی از روستا‌های بخش مرکزی شهرستان رامسر است که با داشتن مراتع سرسبز، باغ‌های مرکبات، چشمه‌سار‌های پاک و چشم‌انداز‌های کوهستانی، یکی از روستا‌های خوش‌منظره محسوب می‌شود.