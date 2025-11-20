کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان صاف تا کمی ابری و در جزایر با کاهش موقتی دید افقی و در طول روز با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

غبار محلی و کاهش دید افقی در جزایر خلیج فارس، ۲۹ آبان

غبار محلی و کاهش دید افقی در جزایر خلیج فارس، ۲۹ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در نیمه غربی خلیج فارس وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی همراه با گرد و غبار پیش بینی می‌شود و دریا در آن منطقه مواج خواهد بود.

او افزود: در تنگه هرمز، دریای عمان و سایر نقاط استان، شرایط جوی ودریایی آرامی برقرار خواهد بود.

حمزه نژاد، گفت: امروز در تنگه هرمز و دریای عمان جوی آرام و برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود، اما دریا در نیمه غربی خلیج فارس، فراساحل غرب تنگه هرمز و مناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان، مواج خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌های متردد انجام شود و شناور‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

حمزه نژاد، گفت: این شرایط جوی و دریایی تا پایان فردا جمعه ۳۰ آبان تداوم خواهد داشت.

او افزود: روز شنبه ۱ آذر، افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی در مناطق شرقی و مرکزی استان و محدوده تنگه هرمز مورد انتظار است و بروز گردوغبار در این مناطق دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی از اوایل هفته آینده کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.