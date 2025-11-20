به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، فرمانده انتظامی زرندیه گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات خودرو در سطح شهرستان تحقیقات برای شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ اسکینی افزود: با هوشیاری ماموران دو سارق حرفه‌ای شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی، دستگیرشدند و در تحقیقات به عمل آمده به ۲۵ فقره سرقت اعتراف کردند.

او گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.