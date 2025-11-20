نیروی دریایی پاکستان اعلام کرد یک محموله بزرگ مواد مخدر به وزن بیش از دو هزار کیلوگرم را در دریای عرب توقیف کرده است؛ محموله‌ای که ارزش آن حدود ۱۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، نیروی دریایی پاکستان اعلام کرد: این عملیات زمانی انجام شد که ناو «تبوک» در چارچوب گشت‌زنی امنیت دریایی منطقه‌ای و در پشتیبانی از مجموعه نیروهای دریایی مشترک (CMF) یک لنج مشکوک بدون پرچم را رهگیری و متوقف کرد.

این بیانیه افزود: پس از بازرسی لنج، بیش از ۲ هزار کیلوگرم ماده مخدر از نوع مت‌آمفتامین (آیس) کشف و ضبط شد.

این سومین عملیات موفق پیاپی نیروی دریایی پاکستان طی دو ماه گذشته در مقابله با قاچاق دریایی است.

در بیانیه تأکید شده است که ابعاد این عملیات و اجرای بدون نقص آن، نشان‌دهنده حرفه‌ای‌گری نیروی دریایی پاکستان و کارآمدی هماهنگی‌های چندملیتی در چارچوب CMF است.

نیروی دریایی پاکستان همچنین بر تداوم تعهد خود برای مقابله با قاچاق و حفاظت از منافع دریایی کشور مطابق اصول کنوانسیون حقوق دریاها تاکید کرد.

گفتنی است ماه گذشته نیزناو «یرموک» نیروی دریایی پاکستان محموله‌ای از مواد مخدر به ارزش بیش از ۹۷۲ میلیون دلار را در دریای عرب توقیف کرده بود.