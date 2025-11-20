به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده سپاه ناحیه دهدشت گفت: همزمان با ایام عزاداری حضرت فاطمه‌ی زهرا س شهرستان کهگیلویه و مردم شهیدپرور و ولایتمدار این منطقه میزبان شش شهید گمنام در ورودی شهر دهدشت هستند.

سرهنگ علی اصغر پوربهشت افزود: این شهدای عزیز در 6 روستای پرجمعیت بخش مرکزی حضور می یابند.

فرمانده سپاه ناحیه دهدشت گفت: صبح امروز پنجشنبه هم این شهدا به دو بخش چاروسا و دیشموک انتقال داده می شوند و امشب نیز در حسینیه ثارالله دهدشت میزبان این شهدا خواهیم بود.

پوربهشت گفت: فردا جمعه هم در مصلای نماز جمعه و شهر سوق خیل عظیم و عاشقان از این شهدا استقبال خواهند کرد و در روز جمعه بعد از نماز جمعه با برگزاری مراسم وداع، شهدا به سمت شهرستان چرام راهی می شوند.

حجت الاسلام وحدانی فر امام جمعه دهدشت هم گفت: شهدا روح معنویت را روح اخلاق را روح ایمان را روح بصیرت را شهامت را و شهادت را در جامعه جاری می‌کنند آمدنشان هوشیاری و بیداری برای همه ما است که ان شاالله ادامه این روند این راه را داشته باشیم و شهدا آمده‌اند تا بیان کنند که ایران عزیز همچنان استوار و با اقتدار ایستاده است.