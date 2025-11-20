جانشین ستاد عتبات عالیات، گفت: اهالی استان اردبیل در کمک به بازسازی عتبات عالیات مشارکت فراگیر و تحسین‌برانگیز داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل محسن نامجو در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان اردبیل که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، عتبات عالیات استان را جز عتبات عالیات برتر کشور عنوان کرد و افزود: این استان در حوزه مشارکت‌های مردمی و بازسازی حرم‌ها بسیار خوب عمل کرده است.

وی از مشارکت خوب اردبیلی‌ها در کمک به توسعه و بازسازی حرمین مطهر قدردانی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز در این مراسم با قدردانی از خدمات ارزنده اسفندیار هوشیار در طول دوران فعالیتش تصریح کرد: اقدامات بسیار خوبی در بازسازی عتبات عالیات و پویش کاشی حرم انجام شده که قابل قدردانی است.

آیت‌الله سید حسن عاملی گفت: مردم استان اردبیل در بازسازی و توسعه حرم‌های ائمه معصومین (ع)، مشارکت فعالی داشته و این اقدام مردم قابل تحسین است.

وی با اشاره به راه‌اندازی پویش کاشی حرم خاطرنشان کرد: در این راستا مردم استان اردبیل استقبال و مشارکت خوبی داشته‌اند که نشان از اهتمام ویژه مردم در حوزه معنویت و توجه به مقدسات است.

امام جمعه اردبیل با قدردانی از اقدامات و برنامه‌های ستاد عتبات عالیات استان اضافه کرد: این ستاد باید با برنامه‌ریزی مناسب و حفظ شأن و منزلت عتبات عالیات، در تحقق برنامه‌های خود گام بردارد.

رئیس سابق ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان اردبیل نیز بیان کرد: بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم حسینی استان اردبیل تاکنون در پویش مردمی «کاشی حرم» مشارکت کرده و سهمی ماندگار در بازسازی و احیای عتبات عالیات داشته‌اند.

اسفندیار هوشیار در ادامه یادآور شد: این حرکت بزرگ معنوی، بهانه‌ای شد تا بار دیگر عشق دیرینه ایرانیان به اهل بیت (ع) و اماکن مقدس، در قالب همدلی و مشارکتی کم‌نظیر به نمایش گذاشته شود.

زکی‌الله خوشبخت رئیس جدید بازسازی عتبات عالیات استان اردبیل نیز از اجرای برنامه‌های هدفمند و تأثیرگذار برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های عتبات عالیات خبر داد.