رئیس سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت هفته بسیج در سفر به قم و در دیدار تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: بسیج در ابعاد مختلف به خصوص در ابعاد امنیتی و نظامی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در دیدار آیت الله سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با اشاره به متمرکز شدن بسیج با الگوی محله محوری در پایگاه ها، مساجد و محلات گفت: محله محوری از اولویت‌های بسیج در کشور است و در این زمینه قم در موضوع محله محوری در کشور الگو است.

سردار غلامرضا سلیمانی با اشاره به آمادگی و فعالیت‌های بسیج در ابعاد مختلف گفت: آمادگی‌های بسیج در ابعاد دفاعی، امنیتی، نظامی، فرهنگی، اردویی، اقتصاد مقاومتی، آسیب‌های اجتماعی، فضای مجازی و رسانه و سازندگی در جامعه مطلوب است و بسیج در تمام این ابعاد در سطح بالا در کشور نقش آفرینی می‌کند.

وی افزود: ۱۹ قشر در بسیج به خوبی در حال فعالیت هستند و اقشار مختلف همانند اقشار دانشجویی، دانش آموزی، اساتید، جامعه پزشکی، ادارات و تمام اقشار بسیج با آمادگی بالا در صحنه‌های مختلف حضور دارند و تلاش و خدمات گسترده‌ای در کشور انجام می‌دهند.