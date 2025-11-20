میتوانیم با همکاری وزارت راه، مسکن کارگری را گسترش دهیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: استان البرز بهدلیل صنعتیبودن ظرفیت بالایی دارد و ما میتوانیم با همکاری وزارت راه و کارفرمایان، طرحهای مسکن کارگری را گسترش دهیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، میدری با اشاره به هدف اصلی سفر خود گفت: ما قصد داریم با ارائه راهکارهای عملی، هر چه سریعتر زمینه بازگشت کارگران تعدیلشده به چرخه تولید را فراهم کنیم. تلاش ما این است که این بخش از نیروی کار ارزشمند، دوباره در مسیر اشتغال قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به اهمیت توسعه مسکن کارگری در استان البرز اشاره و خاطرنشان کرد: این استان بهدلیل صنعتیبودن ظرفیت بالایی دارد و ما میتوانیم با همکاری وزارت راه و کارفرمایان، پروژههای مسکن کارگری را گسترش دهیم. اگر اقدامات لازم صورت گیرد، کارفرمایان واحدهای صنعتی استقبال خواهند کرد و امیدوارم شاهد رشد چشمگیر این نوع مسکن در البرز باشیم.
میدری تاکید کرد: اقدامات افزایش واحدهای مسکن کارگری میتواند به کاهش دغدغههای رفاهی کارگران کمک کند و در عین حال به توسعه پایدار صنعتی استان یاری برساند.
او در پایان با اعلام برنامهریزی برای پیگیری این موضوعات افزود که تیمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آینده نزدیک با مسئولان استانی تشکیل خواهد داد تا راهبردهای مشخص برای اجرای این پروژهها نهایی شود.