خیران اصفهانی با حضور در یکی از زورخانههای اصفهان در گلریزان حمایت از خانوادههای کم برخوردار شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی قوه قضائیه در این مراسم با بیان اینکه ورزش زورخانهای ورزش ومکانی برای پرورش جوانمردی و بزرگمردی است گفت: هدف از حضور در این مراسم این بود که بتوانیم یک فرهنگ مستمر را برای کم کردن مشکلات مردم نیازمند با حضور خیران به جریان دائمی نیک و ارزشمند تبدیل کنیم..
اصغر جهانگیر افزود: اصفهان به عنوان استان نخست در بحث جریانهای و کارهای خیر یک الگوی کم نظیر در کشور است.
جهانگیر در ادامه گفت: کارهای عام المنفعه و خیر برکاتی ارزشمنددر جامعه تزریق میکند و ما در تلاشیم فرهنگ غنی ایرانی با محوریت پهلوانی را با حضور خیران، ورزشکاران، باستانی کاران و همه آحاد مردم در این راستا بیشتر گسترش و توسعه دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با بیان اینکه در کشور خانوادههای زیادی اعم از زندانیان جرائم غیر عمد، خانوادههای بی سرپرست، خانوادههای بد سرپرست و خانوادههای بازمانده از تحصیل زیادی وجود دارند گفت: طرح حمایت از این خانوادهها با تلاش خیران روز به روز سبب میشود تا این مشکلات در جامعه کمتر و به حداقل برسد.
اصغر جهانگیر افزود: ورزش زورخانهای و پهلوانی نمادی از بزرگمردی و جوانمردی مردم ایران وراهیست برای جمع آوری انفاق و گره گشای مشکلات مختلف جامعه و خانودهها است.
جهانگیر در پایان گفت: تمام تلاش و برنامه ریزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه این است تا با حمایت خیران نیکوکار بتوانیم بزههای اجتماعی و مشکلات و معضلات مختلف جامعه را به حداقل برسانیم و این امر با حضور تمامی اقشار جامعه همراه با خیران نیکوکار و فداکار سریعتر انجام میشود.