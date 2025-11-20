پخش زنده
تیم ستارگان سیمکان جهرم با اقتدار به دور حذفی مسابقات مینی فوتبال جام باشگاههای آسیا صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،تیم ستارگان سیمکان جهرم در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات مینی فوتبال جام باشگاههای آسیا سه بر دو مقابل یوروپلاس ژاپن به برتری رسید.
ستارگان سیمکان جهرم با این پیروزی ۹ امتیازی شد و با اقتدار به دور حذفی این رقابتها صعود کرد. نماینده ایران در دو دیدار قبلی خود مقابل نماینده عمان و امارات به پیروزی رسیده بود. این مسابقات در جاکارتای اندونزی در حال برگزاری است.