

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ از نخستین ساعات امروز پنج شنبه، سه فروند بالگرد ضمن انجام پرواز‌های مستمر، اقدام به ریختن آب بر کانون‌های فعال آتش و همچنین هلی‌برد نیرو‌های حفاظتی و امدادی به نقاط صعب‌العبور منطقه کردند.

هم‌زمان، گروه‌های واکنش سریع یگان حفاظت، نیرو‌های محلی و داوطلبان مردمی در سطح زمین با تجهیزات انفرادی و دمنده، به مقابله با آتش پرداختند.

بالگرد اعزامی حامل نیرو‌ها نیز در مرحله بعد نسبت به هلی‌برد نیرو‌های حفاظتی، مردمی و امدادی در نزدیکی کانون آتش اقدام می‌کند و عملیات مشترک هوایی و زمینی وارد مرحله جدی شد.