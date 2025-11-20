اطفای حریق الیت با مشارکت بالگردهای هلالاحمر و سپاه پاسداران
عملیات اطفای حریق در منطقه جنگلی الیت با بهکارگیری بالگردهای جمعیت هلالاحمر و هوانیروز سپاه پاسداران وارد مرحله جدیدی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ از نخستین ساعات امروز پنج شنبه، سه فروند بالگرد ضمن انجام پروازهای مستمر، اقدام به ریختن آب بر کانونهای فعال آتش و همچنین هلیبرد نیروهای حفاظتی و امدادی به نقاط صعبالعبور منطقه کردند.
همزمان، گروههای واکنش سریع یگان حفاظت، نیروهای محلی و داوطلبان مردمی در سطح زمین با تجهیزات انفرادی و دمنده، به مقابله با آتش پرداختند.
بالگرد اعزامی حامل نیروها نیز در مرحله بعد نسبت به هلیبرد نیروهای حفاظتی، مردمی و امدادی در نزدیکی کانون آتش اقدام میکند و عملیات مشترک هوایی و زمینی وارد مرحله جدی شد.
عملیات اطفا همچنان ادامه دارد این تلاشها با هدف تسریع در مهار آتش، جلوگیری از گسترش شعلهها و حفاظت از پوشش ارزشمند جنگلی منطقه صورت میگیرد.
حدود هشت هکتار از جنگل های بخش مرزنآباد در منطقه دراکینگ الیت از پنج روز قبل دچار حریق شده بود که به دلیل شیب زیاد و صخره ای بودن منطقه، عملیات اطفا به سختی در حال انجام است
بر اساس گزارش ها حدود یک هکتار از این عرصه که شامل درختان شکسته افتاده است به صورت لکه ای همچنان در آتش می سوزد.