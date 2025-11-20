رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از وقوع یک حادثه تلخ در یکی از مجتمع‌های تجاری شهر اراک خبر داد و اعلام کرد: مردی ۵۵ ساله بر اثر سقوط از پشت‌بام این ساختمان به طبقات زیرین جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی ، ایران‌نژاد، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی، جزئیات این حادثه را تشریح کرد و گفت: «با دریافت گزارش تلفنی این حادثه از طریق سامانه اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، یک تیم عملیاتی فوریت‌های پزشکی به سرعت به محل حادثه اعزام شد.»

وی افزود: «در بررسی اولیه مشخص شد که مصدوم فاقد علائم حیاتی و دارای آسیب شدید شده است. به همین دلیل، عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) آغاز شد و این مرد ۵۵ ساله که به دلیل سقوط از ارتفاع زیاد دچار تروما‌های متعدد شده بود، به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) منتقل گردید.»

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی در پایان اظهار تأسف کرد و عنوان نمود: «متأسفانه با وجود تلاش کادر درمان این مجموعه آموزشی درمانی، مصدوم جان خود را از دست داد.»