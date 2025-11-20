پخش زنده
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۸ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۴ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، پنجشنبه ۲۹ آبان، هویزه با ۱۹۱، کارون ۱۶۴، اهواز ۱۶۲، شوشتر ۱۶۰، بهبهان ۱۵۷، آغاجاری ۱۵۴، ماهشهر ۱۵۳، دشت آزادگان ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارد.
در این ساعت خرمشهر با ۱۰۹، اندیکا ۱۰۸، آبادان ۱۰۲، دزفول ۱۰۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت و امیدیه، اندیمشک، ایذه، باغملک، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان، شهرهای با وضعیت قابل قبول هستند.
براساس دادههای این سامانه، دهدز تنها شهر با وضعیت پاک گزارش شده است.