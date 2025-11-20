علی اکبرپور، نماینده وزن منهای ۸۵ کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو کشورمان، در نخستین دیدار خود در بازی‌های همبستگی اسلامی مقابل حریف تاجیکستانی نتیجه را واگذار کرد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه) علی اکبرپور نماینده وزن منهای ۸۵ کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی (سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

علی اکبری با این شکست به جدول شانس مجدد راه یافت.