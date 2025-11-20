پخش زنده
استاندار سمنان با عذرخواهی از نانوایان بخاطر پرداخت نشدن یارانه نان اظهار امیدواری کرد : مشکلات اجرای طرح «نانینو» هفته آینده ساماندهی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تأخیر چندماهه در پرداخت یارانه و مشکلات اجرای طرح «نانینو»، نانوایان استان را با چالشهای جدی روبهرو کرده؛ چالشهایی که به گفته آنها، هم سودآوری نانواییها را کاهش داده و هم کیفیت نان و رضایت مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
استاندار سمنان نیز با تایید وجود این مشکل و قدردانی از صبوری و همراهی نانوایان با مجموعه دولت گفت : یارانه نانوایان قرار بود از طریق بانک سپه به آنها پرداخت شود اما با مشکل سامانه ای که در ماه های اخیر برای این بانک به وجود آمد این پرداخت چهار ماه به تاخیر افتاده است .
محمدجواد کولیوند با بیان اینکه رایزنی هایی با معاون اول رئیس جمهور و معاون اقتصادی وزیر کشور انجام شده است ؛ ضمن قدردانی از همراهی نانوایان و عذرخواهی از آنها اظهار امیدواری کرد : ظرف هفته آینده در زمینه پرداخت یارانه نانوایی ها ساماندهی دقیقی انجام شود .