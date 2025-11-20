به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سلمان رستمی، معاون توسعه کسب‌وکار بین‌المللی و روابط علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هدف از برگزاری این رویداد را توانمندسازی شرکت های دانش بنیان در حوزه صادرات عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور باید هفت درصد تولید ناخالص داخلی کشور معادل ۳۰ میلیارد دلار از محل صادرات شرکت های دانش بنیان محقق شود که هم اکنون این رقم ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار است.